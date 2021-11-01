AK Partili Özhaseki’den anket açıklaması! AK Parti anketlerde açık ara önde





"CHP'DE HDP'Yİ KAYBETME KORKUSU VAR"

Tezkere konusunda "CHP'nin 'hayır', İYİ Parti'nin 'evet' demesini bir çatlak olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna Özhaseki, "CHP, HDP baskısından dolayı Suriye- Irak tezkeresine 'hayır' demiştir. Yani CHP yıllardır 'evet' dediği tezkereye gizli ortağı HDP'yi kaybetme korkusundan bu kez 'hayır' dedi" şeklinde cevap verdi.

HDP'yi kaybetme korkusunun CHP'yi tezkereye 'hayır' demeye götürdüğünü ifade eden Özhaseki, "CHP, ittifakta HDP'nin ismini söyleyemiyor. HDP'liler de durmadan 'Bizden utanıyor musunuz, söylesenize, Ankara ve İstanbul'u bizim sayemizde kazandınız. Biz oy vermeseydik ne yapacaktınız' diye baskı yapıyor. Kandilden teröristlerin elebaşları da aynı şeyi söylüyor. Peki, CHP hangi bahaneyi ileri sürdü? Tezkerenin süresi iki sene. Bir sene olsa yani 'evet' mi diyecektiniz? Bu kadar çok itiraz edeceklerini bilseydik bir sene diye getirirdik. Sayı çoğunluğumuz var, bir sene sonra bir daha getirirdik. Yabancı asker meselesi önceki tezkerelerde de vardı" dedi.

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin konuşan Özhaseki, "Karşı tarafın cumhurbaşkanı adayı meselesinde isimler üzerinde bir akışkanlık, uçuşma yaşanıyorsa bu kafalarının rahat olmadığının ve net olmadıklarının alametidir. Kafaları net değil, kendi aralarında bir adayları yok ve ortak bir aday çıkarmaları çok da kolay görünmüyor. Karşı taraftaki ittifak aslında beş benzemezlerin zoraki bir araya geldiği bir ittifak. Bir tarafta CHP ve İYİ Parti var. Bir taraftan da söyleyemedikleri, utandıkları, sakladıkları PKK'nın siyasi uzantısı HDP var. Şimdi bir taraftan HDP'yi bir taraftan da İyi Parti'yi nasıl bir arada tutacaksınız? Bu kolay bir şey değil hakikaten. Bir taraftan da bazı küçük partileri yanlarına alıyorlar, derken beş benzemez bir araya geliyorlar. Beş benzemezin bir araya gelmesinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmak zor olduğu gibi nasıl bir programda uzlaşacakları ondan daha zor. Bu birliktelikten bir medeniyet tasavvuru ortaya koymalarını bekleyemeyiz" diye konuştu.

"Bizim duruşumuz belli" diyen Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Cumhur İttifakıyız. Kaygılarımız belli, aynı hassasiyetleri taşıyoruz. Türkiye'ye tehditlere karşı yüzde yüz bir arada olmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bir araya geldiğimiz milli, yerli bir ittifakımız var. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte kurduğumuz ittifak, sağ olsunlar Büyük Birlik Partisi de destek veriyor. Duruşumuz net" ifadelerini kullandı.