AKUT Açılımı Nedir? AKUT Ne Demek, Neyin Kısaltması?

AKUT, 1996 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum kuruluşu olan karşımıza çıkmaktadır. Bu kuruluş mağara, dağ gibi ulaşımın zor olduğu bölgelerde kaybolan ve aranması gereken insanların aranması ve kurtarılması için gönüllü olarak çalışmaktadır.

AKUT Açılımı Nedir?

Ülkemizde özellikle doğal afetlerden sonra bazı sivil toplum kuruluşlarının ismi dikkat çekmektedir. Dikkat çeken sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi olan AKUT'un açılımı da ülkemiz vatandaşları tarafından merak edilmektedir. AKUT'un merak edilen açılımı ise karşımıza "Arama Kurtarma Derneği" şeklinde çıkmaktadır.

AKUT Nedir?

AKUT açılımı "Arama Kurtarma Derneği" ve sloganı da " Geleceğimizi birlikte kurtaralım" olan bir sivil toplum kuruluşu olarak karşımıza çıkar. Özellikle ülkemizde yaşanan doğal afetlerden sonra adını duyurmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 1996 yılında kurulan ve Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olan dernektir. Bu derneğin kuruluş amacı; mağara, dağ gibi ulaşımı bir hayli zor olan yerlerde ya da doğal afetler sebebi ile kaybolan kişilerin aranması ve bu koşullarda kaza geçiren insanların kurtarılması için çalışmaktır. AKUT'un lideri Recep Şalcı olarak karşımıza çıkar.

AKUT'un Görevleri Nelerdir?

1996 yılında kurulan Türkiye'nin arama ve kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olan AKUT'un bazı görevleri bulunmaktadır. AKUT'un görevleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Doğal afetlerde kazazede ve esir olan kişileri, zarar gören kişileri, mahsur kalan kişileri ya da vefat eden insanları oldukları yerlerden çıkartmak.

Dağlarda, ormanlarda ya da farklı başka alanlarda kaybolan kişileri arama kurtarma gönüllüleri ile birlikte arayarak çeşitli faaliyetler yapmaktadır.

Dernek imkanları doğrultusunda insanlara beslenme, barınma gibi konularda yardımcı olmaktadır.

İnsanları ırk, dil, din ya da cinsiyet ayrımı yapılmaksızın; zor durumda bulunan, mağara orman gibi yerlerde mahsur kalan insanlara ve yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmek ile görevlidirler.

AKUT Ne Demek?

Akut kelimesi kelime manası ile hızlı başlayan ve hızlı ilerleyen anlamına gelmektedir. Ancak burada merak edilen anlam bu değildir. AKUT, bir sivil toplum kuruluşudur. Bu sivil toplum kuruluşu Türkiye'nin arama ve kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütüdür. AKUT'un açılımı da "Arama Kurtarma Derneği" şeklindedir.

AKUT Neyin Kısaltması?

İnsanlar tarafından merak edilen AKUT'un açılımı "Arama Kurtarma Derneği" olarak karşımıza çıkar.