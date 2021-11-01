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Giriş Tarihi: 1.11.2021 15:14

Çavuşoğlu Alanya'da Sri Lanka Fahri konsolosluğunu hizmete açacak

MEHMET AL MEHMET AL
Çavuşoğlu Alanya’da Sri Lanka Fahri konsolosluğunu hizmete açacak

Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'da Sri Lanka Fahri Konsolosluğun açılışını gerçekleştirecek.

Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğu 6 Kasım Cumartesi saat 14.30'da Alanya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı törenle hizmete girecek.

Antalya'nın Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Ali Kamburoğlu, Sri Lanka Fahri Konsolosu olmasını sağlayan resmi belgeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imzalamasının ardından Sri Lanka'nın Türkiye Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'in elinden alarak görevine başlamıştı. Konsolosluğun açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 6 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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Çavuşoğlu Alanya'da Sri Lanka Fahri konsolosluğunu hizmete açacak
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