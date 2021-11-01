ÇEVKO Açılımı Nedir? ÇEVKO Görevleri Nelerdir?

Hepimiz geri dönüşüm hakkında az ya da çok bir şeyler biliyoruzdur. ÇEVKO vakfı da bizlerin geri dönüşüm ve çevreyi koruma açısından daha fazla bilgilendirecek etkinlikler yapmak ile sorumlu 1 Kasım 1991 yılında kurulmuş bir vakıftır.

ÇEVKO Açılımı Nedir?

Ülkemizde bulunan ve aktif faaliyet gösteren pek çok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi de ÇEVKO olarak karşımıza çıkar. Ülkemizin çevre ve doğa ile ilgili en önemli kuruluşlarından bir tanesi olan ÇEVKO'nun açılımı insanlar tarafından merak edilmektedir. Merak edilen bu açılım karşımıza "Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı" olarak çıkmaktadır

ÇEVKO Nedir?

Ülkemizde yer alan çevre ile ilgili pek çok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi de ÇEVKO olarak karşımıza çıkar. Açılımı "Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı" olan bu vakıf 1 Kasım 1991 yılında kurulmuştur. Bu vakfın kurum amaçlarından bir tanesi kullanılan ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak olarak karşımıza çıkar. Geri dönüşüme katkı sağlamak amacı ile ileri gelen kuruluşların tevşiki ile kurulmuş bir vakıf olma özelliğine sahiptir. ÇEVKO aynı zamanda sanayi kuruluşlarının geri dönüşüm sorumluluğunu da almış bir kuruluştur. Bu vakfın hedeflerinden bir tanesi aynı zamanda çevreyi korumaktır.

ÇEVKO Görevleri Nelerdir?

ÇEVKO'nun görevleri de pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu vakfın görevleri kısaca şu şekilde sıralanabilir: