CHP İzmir’de eriyor! Peş Peşe istifalar ve görevden almalar

CHP İzmir İl Yönetimi Menemen ve Tire'den sonra son olarak geçtiğimiz hafta CHP Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın ve Yönetim Kurulu Üyelerini de görevden aldı. İlçe yöneticilerinin istifası nedeniyle başkanlıktan düşen Menderes İlçe Başkanı Kemal Koç ve baskılar sonucu kendi istifa eden Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz'la birlikte seçildikleri kongrenin ardından görevi bırakmak zorunda kalan 5 ilçe başkanı bulunuyor. CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in 20 aylık görev süresi içinde 5 ilçe başkanı eskitmesi siyaset kulislerinde 'Acaba sırada hangi ilçe başkanı var? Sorularının sorulmasına neden oldu.

MENEMEN CHP İLÇE BAŞKANI TURAN ERDOĞAN MENEMEN BELEDİYESİ AK PARTİYE GEÇİNCE İL YÖNETİMİ TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDI

KINIK'TA İSMAİL YILMAZ DEVRİ SONA ERDİ

İzmir'de görevi sona eren ilk ilçe başkanı İsmail Yılmaz oldu. Kınık örgütünün başında bulunan Yılmaz, İl Başkanı Deniz Yücel'in baskısı ile 14 Aralık 2020'de istifa etti. Yücel Yılmaz'ın sağlık nedenlerinden ötürü istifa ettiğini öne sürdü. İstifasının ardından yeni yönetimin oluşması için İl Başkanlığına insiyatif bırakmak istemeyen Yılmaz, istifa ederken kendi il yönetimini toplayıp Örgütlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Kocabaş'ın yeni İlçe Başkanı olarak seçilmesini sağladı.

CHP MENDERES İLÇE BAŞKANI KEMAL KOÇ İLÇE YÖNETİMİNDEN 8 YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFA ETMESİNİN ARDINDAN YÖNETİM DÜŞTÜ



Ancak İl Başkanı Avukat Deniz Yücel, iddiaya göre Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şener Akdemir'i Kınık'a gönderip ilçe yönetiminin istifasını istedi. Karşılıklı restleşmelerin ardından Hüseyin Kocabaş ve ilçe yönetimini istifa ettiklerini açıkladı. CHP İzmir İl Başkanlığı Kocabaş'ın yerine Ahmet Kanat'ı, Kınık İlçe Başkanı olarak atadı.

TURAN ERDOĞAN GÖREVDEN ALINDI

Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden el çektirilen Serdar Aksoy'un ardından Menemen'de sular bir türlü durulmadı. Sayıca üstün olan CHP'li meclis üyelerinin AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan'a oy vermesiyle sancılı süreç devam etti. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları seçimde eşit oy alınca, sonucu kura belirledi. Pehlivan'ın, kuranın şekline yaptığı itirazla, mahkeme Yürütmeyi Durdurma Kararı aldı. Yenilenen kura sonucunda ise AK Partili Pehlivan, Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Yaşanan sürecin ardından toplanan CHP İzmir İl Başkanlığı Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan'ı görevden alarak yerine Ömer Güney'i atadı. Güney, ilçeyi kongreye götürerek ilçe başkanı seçildi. Görevden alınan ilçe başkanı Erdoğan o süreçte yaşananlardan İl Başkanı Deniz Yücel'i sorumlu tuttu. Menemen'in kaybedilmesi parti içinde de büyük tepkilere neden oldu. Yaşananlara isyan eden çok sayıda partili Deniz Yücel'in istifasını istedi.

KİRE İLÇE BAŞKANI HAKAN ŞENOYAR SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDAN ÖTÜRÜ YÖNETİMİ İLE BİRLİKTE GÖREVDEN ALINDI

MENDERES'TE İSTİFALAR YÖNETİMİ DÜŞÜRDÜ

Görevi sona eren üçüncü ilçe başkanı ise Menderes'ten Kemal Koç oldu. Koç'un yönetiminden 8 kişi, 7 Eylül Salı günü istifa ederek, İlçe Başkanı Kemal Koç'u, başkanlıktan düşürdü. İstifa eden yönetim kurulu üyeleri başarılı bir ekip çalışması sergilenmediğini, örgüt ile aradaki bağın da kurulamadığını gerekçe gösterdi. Kemal Koç'un yerine 4 Ekim'de CHP İzmir İl Başkanlığınca Muammer Karabacak ve 5 kişilik geçici yönetim atandı. 20 Kasım'da CHP Menderes İlçe'nin kongresi yapılacak.

KADIN PAYLAŞIMI GÖREVDEN ETTİ

İYİ Partili Belediye Başkanı Atakan Duran ile yaptığı tartışmalarla sıkça gündeme gelen Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, yaptığı sansasyonel "Çıplak kadın" paylaşımı nedeniyle büyük tepki çekti. Şenoyar'ın paylaşımının ardından ilçede programı olan Genel Sekreter Selin Sayek Böke, ani bir değişiklikle Tire programını iptal etti. CHP İzmir İl Başkanlığı yaşanan sürecin ardından olağanüstü toplanarak Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ı ve yönetimini görevden alarak, Şenoyar için disiplin süreci başlattı. Şenoyar ise başlayan disiplin sürecinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İlçe başkanlığına Şenol Sardoğan atandı.

KINIK İLÇE BAŞKANI İSMAİL YILMAZ İL BAŞKANI DENİZ YÜCELİN BASKISI SONUCU İSTİFA ETTİ

GÜNAYDIN DA GÖREVDEN ALINDI

Son olarak görevden alınan ilçe başkanı ise, Torbalı'dan Erol Günaydın oldu. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından, meclis içinden yeni belediye başkanı seçimine ilişkin süreçte, 2 meclis üyesinin partiden istifa etmesi ilçede krize neden oldu. İlçe başkanı Erol Günaydın süreçte krizi yönetemediği ve ilçede birliği sağlayamadığı gerekçesiyle 28 Ekim 2021'de İl Başkanlığı tarafından görevden alındı. Günaydın karara sert tepki göstererek, "İl Başkanı Deniz Yücel'in kararı, saçma sapan bir karar" açıklamasında bulundu. Tüzük gereğince ilçeyi kongreye götürecek geçici yönetim ve ilçe başkanının atanması bekleniyor.

CHP TORBALI İLÇE BAŞKANI EROL GÜNAYDIN İL YÖNÖETİMİ TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDI

SIRADA SUSMUŞ MU VAR?

8 Şubat Cumartesi günü, Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan kongreyle göreve gelen CHP İzmir İl yönetimin 20 aylık görev süresince 5 ilçe başkanının değişmesi ilçe başkanları arasında tedirginlik yarattı. Geçtiğimiz hafta 30 Ekim depreminde yıkılan binada ofisi bulunan Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, oturma ruhsatı verilmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bayraklı Belediyesi ve AFAD'a müracaat ederek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, Susmuş'un talebi ilçe yönetiminde rahatsızlık yarattı. Yönetimin geçtiğimiz hafta olağanüstü toplantı talebinde bulunduğu fakat Başkan Susmuş tarafından gündem yoğunluğu nedeniyle yapılmadığı öğrenildi. Parti kulislerine, Susmuş'un bu hafta yönetimi tarafından yapılacak olan istifalarla başkanlıktan düşürüleceği ya da İl Başkanlığınca görevden alınacağı yansıdı. Öte yandan Susmuş'un, her 2 durumda da kongrede yeniden aday olacağı belirtiliyor.

CHP İZMİR İL BAŞKANI DENİZ YÜCEL

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İzmir'e gelerek ilçe başkanlarıyla kampa giren partinin iki numaralı ismi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bazı ilçelerdeki 'eksiklikleri' sert sözlerle eleştirmişti. CHP il yönetiminin bu ilçelerle ilgili adım atıp atmayacağı ise merak konusu.

Bayraklı CHP’de deprem