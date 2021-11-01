Denizaltı krizinde yeni gelişme: Macron sitem etti: Yalan söylüyor...

AVUSTRALYA, ABD İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ AUKUS ANLAŞMASI

AUKUS olarak bilinen ve Avustralya, İngiltere ile ABD arasında imzalanan anlaşmayla, Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmişti.

Anlaşmanın iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Fransa'yı önceden bilgilendirdiklerini belirtmişti.