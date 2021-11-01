Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Denizaltı krizinde yeni gelişme: Macron sitem etti: Yalan söylüyor...
Giriş Tarihi: 1.11.2021 11:56 Son Güncelleme: 1.11.2021 12:21

Denizaltı krizinde yeni gelişme: Macron sitem etti: Yalan söylüyor...

AA
Denizaltı krizinde yeni gelişme: Macron sitem etti: Yalan söylüyor...

Fransa ve Avustralya arasında gerilime neden olan denizaltı anlaşmasının iptati hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Macron, Bir gazetecinin "Scott Morrison'un size yalan söylediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Morrison'un yalan söylediğini düşünmekle kalmayıp bundan emin olduğu cevabını verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Avustralya ile Fransa arasında yaşanan denizaltı krizine ilişkin soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "Scott Morrison'un size yalan söylediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Fransa Cumhurbaşkanı, Morrison'un yalan söylediğini düşünmekle kalmayıp bundan emin olduğunu ifade etti.

Macron, Avustralya makamlarıyla müzakere halinde olduklarını, durumun zamanla daha da netleşeceğini dile getirdi.

Avustralya ve halkına saygılı olduğunu belirten Macron, bu saygının karşılıklı olması gerektiğini vurguladı.

AVUSTRALYA, ABD İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ AUKUS ANLAŞMASI

AUKUS olarak bilinen ve Avustralya, İngiltere ile ABD arasında imzalanan anlaşmayla, Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmişti.

Anlaşmanın iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Fransa'yı önceden bilgilendirdiklerini belirtmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizaltı krizinde yeni gelişme: Macron sitem etti: Yalan söylüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA