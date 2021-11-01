GBT Açılımı Nedir? GBT Ne Demek, Neyin Kısaltması?

Polislerin sık sık kullandığı bir sistem olan GBT hakkında yanıtı vatandaşlarımız tarafından merak edilen pek çok soru bulunmaktadır. Bir sorgulama sistemi olan GBT insanların suç kayıtlarını tutmaktadır. Gerekli bilgiler girildiğinde ise bilgileri girilen kişinin bir suçu olup olmadığı ortaya çıkmaktadır.

GBT Açılımı Nedir?

Hemen hemen herkesin kulağının aşina olduğu, polislerin sık sık kullandığı GBT kısaltması; çoğu kişi tarafından GBT sorgulama olarak bilinmektedir. Ancak açılımı çokça merak edilmekte olan GBT'nin açılımı "Genel Bilgi Toplama Sistemi" olarak karşımıza çıkmaktadır. Açılımından pek söz edilmediğinden GBT açılımı merak konusu olmaktadır.

GBT Ne Demek?

Trafik polisleri gerek şehir içi gerekse şehir dışı yollarda araçları çevirebilmektedir. Bu çevirmelerde sıkça duyduğumuz GBT sorgulama, ehliyet üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Bu sistem, adli sicil kaydının sorgulanması ya da kişi hakkında tutuklama kararı olup olmaması ve kişi hakkındaki bilgilere ulaşmak amacıyla polisler tarafından kullanılmakta ve işlerini oldukça kolaylaştırmaktadır. Vatandaş sorgulama yapılacağı sırada kurallara uymak mecburiyetindedir. Şayet uyulmaması durumunda polis müdahale edebilmektedir. Şüpheli bir durum karşısında Genel Bilgi Sistemi (GBT) sorgulaması yapabilme yetkisi emniyet güçlerinde bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı çatısı altında 1981 senesinde kurulmuş olan KİHBİ Bakanlığı adı altında bulunan Bilgi Toplama Dairesi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı onayı ile faaliyete geçmiştir.

GBT Sorgulama Nedir?

Zaman zaman filmlerde karşımıza çıkan ya da başımıza gelen GBT sorgulamaya şahit olmuşuzdur. Devlet kurumları tarafınca toplanılan kişilere ait bilgileri içeren Genel Bilgi Sistemi (GBT), sorgulaması da şüpheli bir durum görüldüğü takdirde polislerin başvurduğu bir sistemdir. Bu sistem sayesinde adına tutuklama emri çıkartılmış birisini fark edip tutuklayabilmektedirler. Polislerin işlerini oldukça kolaylaştıran GBT sorgulama, özellikle de trafik polisleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Vatandaşların sorgulama yapılmasına karşı çıkmaması gerekmektedir. Karşı gelindiği takdirde polisler tarafından gerekli işlem uygulanmaktadır.

GBT Neyin Kısaltması?

İnsanlar tarafından kısaltmalar bilindiği kadar açılımları bilinmemektedir. Bu kısaltmalardan birisi de GBT, neredeyse herkesin kulağının aşina olduğu bir kısaltmadır. Genel Bilgi Sistemi'nin kısaltması olarak karşımıza çıkan GBT, birçok kişi tarafından merak konusu olmaktadır.