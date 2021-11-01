Irak ve Suriye’de 5 PKK’lı öldürüldü

SURİYE
ve Irak
'ın kuzeyinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. Öte yanda İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Böylece ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 171'e yükseldi. ANKARA