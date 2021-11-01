Jandarmadan FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eski polis İ.D.' nin Bornova'da, eski astsubay B.B.' nin ise Torbalı İlçesi Ayrancılar Mahallesinde olduğunu tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatları doğrultusunda 26-27 Ekim 2021 tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Şüpheliler İ.D. ve B.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden polislikten ihraç edilen İ.D. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. B.B. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.