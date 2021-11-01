Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi
(25) şehit oldu. Şehit erin acı haberini Boynuyogunlu Mahallesi
'nde yaşayan Fehmi
- Elif Çiftçi çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin bugün düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.