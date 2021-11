Kendi paylaşımlarını gazetede görünce dava açtı

Geçtiğimiz Ağustos ayında Edremit'in Kurtuluş günü etkinliklerinde Türk Kadınına zincir vurulmuş, ve sosyal medyaya paylaşılan görüntüler ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. İşte o çirkin görüntülere sebep olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesinin Başkanı olan Nedret Aldemir'in, sosyal medya hesaplarından yaptığı nefret ve ayrıştırıcı paylaşımlar da dikkat çekmişti. Dernek ile ilgili her türlü etkinliğin sesini duyurabilmek için her fırsatta gazetecileri arayan Aldemir, Halkı galeyana getiren paylaşımlarıyla ilgili haber yapan gazetecilere dava açarak iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

ASKER VE POLİSE DİL UZATTI AMA KENDİSİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Yaptığı ayrıştırıcı paylaşımlardan birinde, Doktorlara, Subaylara, Hakimlere, Polislere ve mühendislere dil uzatan ÇYDD Başkanı Nedret Aldemir, "Siz hiç Hastane yıkayan doktor, WC boyayan Mühendis, yerleri silen memur, Adliyeyi temizleyen hakim, kırık masayı onaran subay ve karakol kapısı onaran polis gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yapmazlar" diyerek Türk insanının en değer verdiği Askerine ve Polisine dil uzatacak kadar alçaldı. Buna rağmen Aldemir, o paylaşımları sosyal hesaplarından silmediği gibi, gazetecilere dava açarak kendisini aklamaya çalıştı.

YALAN VE İFTİRA DOLU NEFRET PAYLAŞIMLARI HALA DURUYOR

Birçok sosyal medya paylaşımında hükümeti hedef alan Nedret Aldemir, yalan ve çirkin iftiralar içeren paylaşımları yapmaktan da geri kalmadı. Aldemir, paylaşımında, "Sarayın Aylık giderleri 21 Trilyon, her ay 1 hastane, 5 okul ve 70 Bin öğrencinin burs parası saraya gidiyor" şeklinde tamamı yalandan oluşan ayrıştırıcı ve bölücü paylaşımlar yaptı. Aldemir, Çirkin paylaşımları kamuoyuna yansımasına rağmen sosyal medya hesaplarından kaldırmadı.