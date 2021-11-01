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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Koca: Üçüncü doz aşı için TURKOVAC tercih edilebilir

Koca: Üçüncü doz aşı için TURKOVAC tercih edilebilir
Türkiye'de dün test yaptıran 347 bin 362 kişiden 23 bin 948'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 175 oldu. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 280 bin 951 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında "Yaklaşık 3 milyon kişi, zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu 'koruma kalkanı dozu' şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız üçüncü doz için TURKOVAC da tercih edebilirsiniz" dedi. ANKARA
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Koca: Üçüncü doz aşı için TURKOVAC tercih edilebilir
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