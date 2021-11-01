Koca: Üçüncü doz aşı için TURKOVAC tercih edilebilir

Türkiye
'de dün test yaptıran 347 bin 362 kişiden 23 bin 948'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 175 oldu. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 280 bin 951 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya paylaşımında "Yaklaşık 3 milyon kişi, zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu 'koruma kalkanı dozu' şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız üçüncü doz için TURKOVAC
da tercih edebilirsiniz" dedi. ANKARA