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Giriş Tarihi: 1.11.2021 08:35

NATO Açılımı Nedir? NATO Üyeleri Ve Ülkeleri Hangileridir? k1

NATO Açılımı Nedir? NATO Üyeleri Ve Ülkeleri Hangileridir? k1

Televizyon ve internet haber bültenleri ile gazetelerde sıkça karşımıza çıkan NATO, dünya üzerinde açılımı en çok merak edilen kısaltmalar arasında yer almaktadır. Tam adının yanı sıra merak edilen sorular arasında NATO teşkilatına üye olan ülkeler de bulunmaktadır. Bu yazımızda NATO hakkında merak edilen bu soruların yanıtlarını derledik.

NATO, Türkçe anlamı "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı" olarak karşımıza çıkan ve dünya üzerinde 30 üye ülkesi bulunan bir Teşkilattır. 30 adet üyesi bulunan bu teşkilatın amacı; üye olan bir ülkeye, başka bir dış güçten gelecek herhangi bir saldırı karşısında ortak bir şekilde savunma yapmaktır.

NATO Açılımı Nedir?

Dünya üzerinde sıkça bilinen ve sıkça kullanılan kısaltmalardan bir tanesi de NATO kısaltmasıdır. Bu kısaltmanın Türkçe anlamı karşımıza "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı" olarak çıkar. Bu kısaltmanın açılımı ise "North Atlantic Treaty Organization" şeklindedir.

NATO Nedir?

Türkçe olarak anlamı "Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü" olarak karşımıza çıkan NATO; 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanan ve farklı zamanlarda 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askeri bir teşkilat olarak karşımıza çıkar. Bu teşkilatın üyeleri herhangi bir dış güçten gelecek saldırıya karşı ortak bir şekilde savunma yapmaktadır. Bu teşkilatın merkezi teşkilatın 30 üyesinden bir tanesi olan Belçika'nın başkenti olan Brüksel'de yer almaktadır. 21 ülke NATO "Barış için ortaklık" programında yer alır ve ayrıca 15 ülke de kurumlaşmış diyalog programları içerisinde yer almaktadır.

NATO Nasıl Kuruldu?

2. Dünya Savaşı yapılmasının ardından gelişmeye başlayan teknoloji ile beraber pek çok çeşitte silahlar ve özellikle kitle imha için kullanılan silahların bazı ülkelerin tekelinde bulunması, yaşanılan savaşlarda elde edilen tecrübeler bazı zayıf ülkelerin dünya üzerinde tek başlarına var olmalarını imkansız hale getirmeye başladı. Bu sebepler ile milli çıkarları benzer yönde olan bazı büyük devletler, belirli noktalar üzerinde birlikte hareket etmek ve iş birliği yapmak zorunda kaldı. Bu amaçlar doğrultusunda birleşen 12 adet ülke Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. Maddesinin doğrultusunda hazırlanmıştır. 16 maddesi bulunan bu anlaşmayı 4 Nisan 1948 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington Şehri'nde 12 üye ülke imzalamıştır. İmzalanan NATO onaylanarak 24 Ağustos 1949 tarihinde yürürlüğe konuldu. NATO'ya ilk katılan 12 ülke şu şekilde karşımıza çıkar; Birleşik Krallık, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri.

NATO Üyeleri ve Ülkeleri Hangileridir?

NATO'ya üye olan 30 adet ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden 12 tanesi örgütü kurmuştur 18 üye ise daha sonradan eklenmiştir. Sonradan eklenen ülkeler arasında ülkemiz Türkiye'de yer almaktadır. Türkiye bu örgüte, örgüt kurulduktan 3 yıl sonra dahil olmuştur. Türkiye dahil NATO'ya üye olan ülkeler aşağıdaki gibidir:

  1. Almanya 1955
  2. Amerika Birleşik Devletleri 1949
  3. Arnavutluk 2009
  4. Belçika 1949
  5. Birleşik Krallı 1949
  6. Bulgaristan 2004
  7. Çek Cumhuriyeti 1999
  8. Danimarka 1949
  9. Estonya 2004
  10. Fransa 1949
  11. Hırvatistan 2009
  12. Hollanda 1949
  13. İspanya 1982
  14. İtalya 1949
  15. İzlanda 1949
  16. Kanada 1949
  17. Karadağ 2017
  18. Kuzey Makedonya 2020
  19. Letonya 2004
  20. Litvanya 2004
  21. Lüksemburg 1949
  22. Macaristan 1999
  23. Norveç 1949
  24. Polonya 1999
  25. Portekiz 1949
  26. Romanya 2004
  27. Slovakya 2004
  28. Slovenya 2004
  29. Türkiye 1952
  30. Yunanistan 1952

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NATO Açılımı Nedir? NATO Üyeleri Ve Ülkeleri Hangileridir? k1
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