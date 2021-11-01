NATO Açılımı Nedir? NATO Üyeleri Ve Ülkeleri Hangileridir? k1

NATO, Türkçe anlamı "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı" olarak karşımıza çıkan ve dünya üzerinde 30 üye ülkesi bulunan bir Teşkilattır. 30 adet üyesi bulunan bu teşkilatın amacı; üye olan bir ülkeye, başka bir dış güçten gelecek herhangi bir saldırı karşısında ortak bir şekilde savunma yapmaktır.

NATO Açılımı Nedir?

Dünya üzerinde sıkça bilinen ve sıkça kullanılan kısaltmalardan bir tanesi de NATO kısaltmasıdır. Bu kısaltmanın Türkçe anlamı karşımıza "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı" olarak çıkar. Bu kısaltmanın açılımı ise "North Atlantic Treaty Organization" şeklindedir.

NATO Nedir?

Türkçe olarak anlamı "Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü" olarak karşımıza çıkan NATO; 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanan ve farklı zamanlarda 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askeri bir teşkilat olarak karşımıza çıkar. Bu teşkilatın üyeleri herhangi bir dış güçten gelecek saldırıya karşı ortak bir şekilde savunma yapmaktadır. Bu teşkilatın merkezi teşkilatın 30 üyesinden bir tanesi olan Belçika'nın başkenti olan Brüksel'de yer almaktadır. 21 ülke NATO "Barış için ortaklık" programında yer alır ve ayrıca 15 ülke de kurumlaşmış diyalog programları içerisinde yer almaktadır.

NATO Nasıl Kuruldu?

2. Dünya Savaşı yapılmasının ardından gelişmeye başlayan teknoloji ile beraber pek çok çeşitte silahlar ve özellikle kitle imha için kullanılan silahların bazı ülkelerin tekelinde bulunması, yaşanılan savaşlarda elde edilen tecrübeler bazı zayıf ülkelerin dünya üzerinde tek başlarına var olmalarını imkansız hale getirmeye başladı. Bu sebepler ile milli çıkarları benzer yönde olan bazı büyük devletler, belirli noktalar üzerinde birlikte hareket etmek ve iş birliği yapmak zorunda kaldı. Bu amaçlar doğrultusunda birleşen 12 adet ülke Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. Maddesinin doğrultusunda hazırlanmıştır. 16 maddesi bulunan bu anlaşmayı 4 Nisan 1948 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington Şehri'nde 12 üye ülke imzalamıştır. İmzalanan NATO onaylanarak 24 Ağustos 1949 tarihinde yürürlüğe konuldu. NATO'ya ilk katılan 12 ülke şu şekilde karşımıza çıkar; Birleşik Krallık, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri.

NATO Üyeleri ve Ülkeleri Hangileridir?

NATO'ya üye olan 30 adet ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden 12 tanesi örgütü kurmuştur 18 üye ise daha sonradan eklenmiştir. Sonradan eklenen ülkeler arasında ülkemiz Türkiye'de yer almaktadır. Türkiye bu örgüte, örgüt kurulduktan 3 yıl sonra dahil olmuştur. Türkiye dahil NATO'ya üye olan ülkeler aşağıdaki gibidir: