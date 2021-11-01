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Giriş Tarihi: 1.11.2021 08:36 Son Güncelleme: 1.11.2021 08:36

NATO Kuruluş Amacı Nedir? NATO'ya Bağlı Olan Kaç Ülke Bulunur?

NATO Kuruluş Amacı Nedir? NATO’ya Bağlı Olan Kaç Ülke Bulunur?

NATO haberlerde, bazı sitelerde ya da bir makale okurken karşımıza çıkan ve dünya üzerinde bulunan en önemli teşkilatlar arasında yer almaktadır. Yapılan zirveleri ile birlikte dünya üzerinde pek çok ülkeyi ilgilendiren kararlar alan NATO hakkında vatandaşlarımız da pek çok konuyu merak etmekte ve bununla ilgili araştırmalar yapmaktadır. NATO’nun kuruluş amacı ve üye ülkeleri de merak edilen konular arasında yerini almaktadır.

NATO açılımı "North Atlantic Treaty Organization" şeklinde olan ve Türkçesi "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı" olarak karşımıza çıkan 30 üyesi ve üyeleri arasında Türkiye'nin de yer aldığı bir örgüttür. Bu örgütün amacı üye devletlerin birbirini koruması yönündedir.

NATO Nedir?

Açılımı "North Atlantic Treaty Organization" şeklinde olan ve Türkçesi "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı" olarak karşımıza çıkan NATO, 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanmış olan bir teşkilattır. Bu teşkilat şu anda 30 üyeye sahip askeri bir teşkilat şeklinde karşımıza çıkar. NATO üyesi olan bir devlete NATO üyesi olmayan bir devlet tarafından gerçekleşen herhangi bir saldırıda, diğer NATO üyeleri ortak bir şekilde kendi taraflarında bulunan üyeye ortak bir şekilde savunma yapmaktadır. NATO'nun merkezi 30 üyesinden bir tanesi olan Belçika'nın başkentinde yani Lüksemburg'da yer almaktadır. NATO üyelerinin toplam askeri harcaması dünyada bulunan savunma harcamalarının %70'inden daha fazladır.

NATO'nun Kuruluş Amacı Nedir?

"North Atlantic Treaty Organization" şeklinde karşımıza çıkan teşkilat NATO, temel amacı üye bulunan devletler için ortak bir şekilde savunma teşkil etmektedir. 2. Dünya Savaşı sonrasında gelişmeye başlayan teknoloji ile birlikte bazı ülkeler kitle imha silahları ile kendilerinden güçsüz ülkelere saldırmaya başladı. Bu saldırılar sonucu bazı ülkelerin var olması diğer ülkelere göre zorlaştı. Bu sebepler ile milli çıkarları örtüşen ülkeler, belirli noktalar üzerinde birleştir ve bazı konularda birlikte hareket etmeye başladı. Bu amaçlar doğrultusunda birleşen 12 ülke NATO teşkilatını kurdu.

NATO'ya Bağlı Olan Kaç Ülke Bulunur?

NATO'ya bağlı olan 30 adet üye ülke bulunmaktadır. NATO kuruluşuna üye ülkelerinden 12 tanesi bu anlaşmayı aynı anda ve ilk olarak imzalamıştır. Kalan 18 üye ülke de bu teşkilata daha sonradan fakat aynı anda olmayarak katılmıştır. NATO'ya bağlı olarak bulunan ülkeler ve bu ülkelerin NATO'ya katılma tarihleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  1. Almanya 9 Mayıs 1955
  2. Amerika Birleşik Devletleri 4 Nisan 1949
  3. Arnavutluk 1 Nisan 2009
  4. Belçika 4 Nisan 1949
  5. Birleşik Krallı 4 Nisan 1949
  6. Bulgaristan 29 Mart 2004
  7. Çek Cumhuriyeti 12 Mart 1999
  8. Danimarka 4 Nisan 1949
  9. Estonya 29 Mart 2004
  10. Fransa 4 Nisan 1949
  11. Hırvatistan 1 Nisan 2009
  12. Hollanda 4 Nisan 1949
  13. İspanya 30 Mayıs 1982
  14. İtalya 4 Nisan 1949
  15. İzlanda 4 Nisan 1949
  16. Kanada 4 Nisan 1949
  17. Karadağ 5 Haziran 2017
  18. Kuzey Makedonya 27 Mart 2020 (NATO'ya katılan son ülke)
  19. Letonya 29 Mart 2004
  20. Litvanya 29 Mart 2004
  21. Lüksemburg 4 Nisan 1949
  22. Macaristan 12 Mart 1999
  23. Norveç 4 Nisan 1949
  24. Polonya 12 Mart 1999
  25. Portekiz 4 Nisan 1949
  26. Romanya 29 Mart 2004
  27. Slovakya 29 Mart 2004
  28. Slovenya 29 Mart 2004
  29. Türkiye 18 Şubat 1952
  30. Yunanistan 18 Şubat 1952

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NATO Kuruluş Amacı Nedir? NATO'ya Bağlı Olan Kaç Ülke Bulunur?
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