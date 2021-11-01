Nebati: Onlar ağlamaya devam etsin biz de bu işin onurunu yaşayalım

'TÜRKİYE, BÜYÜYOR, GELİŞİYOR VE ZENGİNLEŞİYOR'

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "İMF'nin yayınlamış oluğu istatistikte Türkiye 2005 yılında dünyanın satın alma gücü paritesine göre 17'inci büyük ekonomisi ve 1 trilyon dolarlık hacmi var. 2020 yılına gelirken Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre gayri safi milli hasılat 2,5 trilyon ile dünyanın 11'inci büyük ülkesi. Bunu ne biz ne de siz söylüyorsunuz. Biz hep beraber yapıyoruz. Türkiye büyüyor, gelişiyor ve zenginleşiyor. Zenginleşmeyi sadece makro ekonomik göstergelerle değerlendirmeye kalkarsak bir eksiklik olur. Kendimize, şirketlerimize ve işimize bakalım. İşimiz hangi seviyeden nereye geldi. 20 yıl önceki Türkiye neredeydi? 20 yıl önceki dükkanımız, fabrikamız hangi seviyedeydi. 10-15 yıl önceki yollarımız, hastanelerimiz, okullarımız, stadyumlarımızı, köprülerimizi bir değerlendirin. Hangi noktada ister makro ister mikro olsun biz gerideyiz. Giydiğimiz kıyafet, harcadığımız su. Hangi alanda olursa olsun iddialı bir şey söylüyorum. Türkiye zenginleşti. Birileri de bize özellikle de sosyal medyada siz böyle değilsiniz diyor. Ya kusura bakmayın, Türkiye sizin gördüğünüz Türkiye değil, bizim yaşadığımız Türkiye" dedi.



Taksim'de AKM yapımı ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonları hatırlatan Nebati, "2013 yılını hatırlayın 'Vandallar' AKM binasının üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız başta olmak üzere hakaret ve küfür etmedikleri kimse bırakmamışlardı. AKM, dünyanın en büyük Kültür Merkezlerinden bir tanesi. Taksim Camii AKM ile muhteşem bir bütünlük arz ediyor. Orada yakanlar, yıkanlar, küfür edenler ve vandallık yapanlar bugün piyasada yoklar. Küfrü yiyen, hakarete uğrayan ve her türlü olumsuzluğu kendisine yüklenen Cumhurbaşkanımız da AKM'yi açtı. Türkiye'deki garabet böylesine bir garabet. Şimdi de sosyal medya üzerinden kötüsünüz, öldünüz, bittiniz, yandınız, bittik, mahvolduk diye adeta bizi kuşatan bir atmosfer var. Kusura bakmayın, biz ölmedik, bitmedik, yanmadık. Türkiye rakamlarla da olsa, makro ekonomik göstergelerle de olsa, mikro ekonomik göstergelerle de olsa bir noktaya geliyor" açıklamasında bulundu.

Dünyanın birçok ülkesinde sistemde aksaklıklar yaşanabileceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "Şimdi bu defa şuna geliyoruz. Hastane yapıldı yeni hastane çatısından yağmur kaçtı. Yolda giderken kediye çarptınız. Yolda giderken lastiğiniz patladı. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin mutlak suretle bir takım olumsuzluklar ve teknik aksaklıklar yaşarsınız. Böyle bir dünya olabilir mi? Ama sosyal medyaya bakarsanız lastiğiniz neden patladı. 'Vay ülke battı'. Yolda çukura düştünüz 'vay yolda nasıl çukur olur'. Uçak 10 dakika rötar yapar 'vay ülkenin haline bak'. Havaalanında ufacık bir aksaklık olur 'vay efendim bunların yönettiği ülke bu kadar olur'. Onlar bunu söylüyor, biz yapıyoruz. Onlar ağlayarak zengin oluyor ülkenin zenginliğini paylaşıyor. Biz ülkemizle, bayrağımızla, vatanımızla övünerek ülkenin zenginliğinden, refahından mutluluk duyuyoruz. Aramızdaki fark bu. Onlar ağlamaya, affedersiniz zırlamaya devam etsinler. Biz de bu işin onurunu yaşayalım" dedi.