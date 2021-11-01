SİHA açılımı nedir? SİHA ne demek?

Yalnızca insansız olmasıyla değil uçuş süresi ve irtifa mesafesiyle de insanların ilgi odağı olan SİHA'ların performansı ve verimiyle adından söz ettirmekte ve birçok ülkenin tercih sebebi olmaktadır. Ülkemizde üretilen milli SİHA da uluslararası ortamda aldığı başarılarla adından oldukça söz ettirmiş ve yurtdışı satışlarını gerçekleştirmiştir.

SİHA AÇILIMI NEDİR?

Son yıllarda adını başarıyla gündeme düşüren SİHA'ların insanlara verdiği merakla hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Merak edilen konular arasında ilk olarak adının açılımı yer almaktadır. SİHA kısaltmasının açılımı karşımıza; Silahlı İnsansız Hava Araçları olarak çıkmaktadır. Son yıllarda oldukça popüler hale gelmiş olan İHA (İnsansız Hava Araçları) üretimindeki artışların ardından ülkemizin de üretimini gerçekleştirdiği silahlı versiyonu olarak SİHA adını almaktadır.

SİHA NE DEMEK?

Savaş durumunda hava kuvvetleri önemli bir rol oynamaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan yeni İnsansız Hava Araçları (İHA) üretimlerinden sonra bunların Silahlı versiyonları üretime geçmiş ve böylece insan canı riske atılmadan savaşabilmek mümkün kılınmaktadır. Sadece insan canıyla kalmayıp aerodinamik açısından oldukça verimli bir biçim elde eden hava araçlarının daha yüksek irtifada kalabilmesi ve daha uzun soluklu uçuş sürelerine ulaşabilmektedirler. Ortalama taktiksel 5500m ve 160km menzile sahip olmaktadırlar. Ayrıca uçaksavarlara da yüksek irtifa neticesinde gözükmemektedirler. Asıl amacı olan keşif ve gözetlemeden çıkıp silahlandırılarak savalara hazır hale getirilmektedir.

SİHA NEDİR?

Ülkemizde de adından oldukça söz ettiren SİHA'ların performansıyla tüm dünyada büyük beğeni toplamasıyla üzerindeki ilgisini arttırmıştır. Bayraktar markası altında üretimi gerçekleştiren Silahlı İnsansız Hava araçlarının isimleri seçilirken de tamamen Türkçe kelimeler kullanılmaktadır. 1350 kg taşıma kapasitesine sahip olan SİHA'lar 40.000 feet yüksekliğe çıkıp 24 saat havada kalabilmektedirler. Akıncılarda AESA radar sistemiyle havadan füze atma kabiliyetine sahip olduğu belirtilmektedir. Ayrıca 160 km haberleşme menziline sahip olduğu belirtilmektedir. Milli SİHA'lar yapılan demo sürüşlerde zorlu koşullar altında 24 saat 17 dakika havada kalmayı başararak bir rekora imza atmış ve adını dünyaya duyurmuştur. Bununla da kalmayıp performansı neticesiyle içlerinde Avrupa ülkelerinin de bulunduğu birçok ülkeyle satış sözleşmeleri imzalamış durumdadır. Böylece adıyla sadece söz ettirmekle kalmamış başka ülkelerin donanmalarına da katılmışlardır.