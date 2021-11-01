SON DAKİKA: 1 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

30 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 632 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,21 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 210 bin 213'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 86 bin 994 doz aşı uygulandı.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet. Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." ifadelerini kullandı.

30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:

29 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

29 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 409 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 oldu. Bir günde toplam 351 bin 373 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 846 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,24 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 123 bin 219'e yükseldi.





AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"GEBELERDE AŞILANMA ORANI MAALESEF ÇOK DÜŞÜK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük." ifadelerini kullandı.

İşte 29 Ekim Kovid-19 verileri:

28 EKİM KOVİD-19 TABLOSU:

28 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 25 bin 528 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 oldu. Bir günde toplam 354 bin 580 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 651 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 23 bin 796'e yükseldi.





AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"AŞININ RİSKİ AZALTTIĞINI BİLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 bin 528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Size değer verenler adına, lütfen" dedi.

27 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 30 bin 542 kişi iyileşti.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,01, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,09 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 861 bin 861'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vatandaşlara aşı uyarısında bulundu. 26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor.

İşte 27 Ekim verileri...

26 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 467 oldu.

AŞI SAYISI 116 MİLYONA YAKLAŞTI

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,85, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 674 bin 594'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 194 bin 83 doz aşı uygulandı.

BAKAN KOCA'DAN KRONİK HASTALIĞI OLANLARA ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın." ifadesini kullandı.

26 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

25 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

25 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 663 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 oldu. Bir günde toplam 351 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 824 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,68 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,95 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi.





2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"GURUR DUYULACAK BİR TOPLUMSAL BAŞARIDIR"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." dedi.

İşte 25 Ekim Kovid-19 verileri:

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.

24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 25 Ekim tarihinde 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu.

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,49, birinci dozda 88,87 olarak gerçekleşti.

TOPLAM AŞI SAYISI 115 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 255 bin 712'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 90 bin 575 doz aşı uygulandı.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

İşte 24 Ekim Kovid-19 tablosu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun." ifadelerini kullandı.

23 EKİM KOVİD-19 VERİLERİ:

Türkiye'de 23 Ekim tarihinde 351 bin 184 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 26 bin 217 olarak tespit edilirken, vaka sayılarındaki düşüş yetkilileri ve vatandaşları umutlandırdı. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,40 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 164 bin 597'ye yükseldi.

BAKAN KOCA VERİLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6." dedi.

22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 22 Ekim tarihinde koronavirüsten 228 kişi yaşamını yitirdi, 363 bin 553 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 30 bin 302 kişi ise iyileşti.

AŞI SAYISI 115 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,27 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,79 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi.

BAKAN KOCA YAŞ DAĞILIMI YAPARAK UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 aylık verileri paylaştı. Koca, "1 ayın verilerine göre; yeni vakaların %1,38'i 0-4 yaş, %4,86'sı 5-9 yaş, %16,24'ü 10-14 yaş, %12,94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." dedi.

İşte 22 Ekim verileri: