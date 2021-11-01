Son dakika! Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! CEO Mehmet Aydın’ın kardeşi Fatih Aydın Türkiye’ye teslim edilecek

Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren bu davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 22 bin 580 yıldan, 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.