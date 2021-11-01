Son dakika! Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! CEO Mehmet Aydın’ın kardeşi Fatih Aydın Türkiye’ye teslim edilecek

Hakkında 15 Mart 2018'den beri yakalama kararı bulunan Çiftlik Bank'ın yöneticisi Fatih Aydın'ın izi, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince Uruguay'da bulunmuştu.
FATİH AYDIN TÜRK ADLİ MAKAMLARINA TESLİM EDİLECEK
Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın kardeşi ve davanın iki numaralı firari sanığı Fatih Aydın Temmuz ayında Uruguay'da ekipler tarafından tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Aydın'ın iadesini talep etti. Suçluların iadesi (istinabe) talebi gereği Uruguay Adli makamları talebi uygun gördü. Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.
4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren 4 gün süreyle Mali Suçlar Müdürlüğü'nde gözaltına alınması noktasında karar verildi.
MEHMET AYDIN'IN 75 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtığı belirtilen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.
"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz'da saat 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydın, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.
Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren bu davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 22 bin 580 yıldan, 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.