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Giriş Tarihi: 2.11.2021 02:41 Son Güncelleme: 2.11.2021 03:16

Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan CHP'ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar

Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan CHP’ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar

CHP, Suriye ve Irak tezkeresine HDP ile birlikte 'Hayır' oyu için el kaldırdı. CHP'nin 'Hayır' kararına HDP'nin ardından terör örgütü PKK'dan övgüler geldi. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin 'Evet' demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını söyleyerek "Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin 'Hayır' oylarına karşı, AK Parti, MHP VE İYİ Parti'nin 'Evet' oylarıyla kabul edildi.

CHP'nin HDP ile birlikte 'Hayır' oyu kullanması tepki çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandalı bir adım daha ileri götürerek tezkereye 'Evet' demenin cumhuriyete ihanet anlamına geleceğini söyledi.

PKK'DAN ÖVGÜ GELDİ

CHP'nin 'Hayır' oyuna ilişkin konuşan terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'ye övgüler yağdırdı. Karasu, "Baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz iyimser yaklaşarak böyle düşünüyoruz. Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

HDP TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP'nin 'Hayır' kararına ilişkin yaptığı açıklamada CHP'ye teşekkür etmiş ve "CHP grubunun kendi öncelikleri ve hassasiyetleri çerçevesinde bu teskereye hayır oyu kullanmalarını önemli, Türkiye demokratik geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan CHP'ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar
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