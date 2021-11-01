Vali Yerlikaya’dan İmamoğlu’nun açıklamasına tepki: İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'ya İşgücü Göçünün 60. Yılı Etkinliği"nin açılış konuşmasını yaptı. Türkiye ve Almanya arasında 60 yıl önce imzalanan anlaşma ile birçok vatandaşımızın "umut yolculuğuna" çıktığını belirten İmamoğlu, konuyu Türkiye'deki ve İstanbul'daki savaştan ve umutsuzluktan kaçanlara getirdi.

İmamoğlu konuşmasında "Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya. Ve o 2,5 milyon nüfus, sadece ve sadece 6-7 yılda olgunlaşmış bir nüfus. Yani 1961'den 2021'e konuşmuyoruz. 2021 yılındayız; 2013'lerde, 2014'lerde başlayan bir sürecin, bir anda 2,5 milyona ulaştığını düşündüğümüzde, aslında ne kadar dramatik ve süreci zorluklarla yönettiğimizin bir karşılığıdır diye düşünebiliriz" diyerek provakatif bir açıklamada bulundu.

'1 MİYON 179 BİN 751 YABANCI VAR'

İmamoğlu'nun bu açıklamasına ise İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya, açıklamalara tepki göstererek İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'nün resmi verilerini paylaştı. Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 tarihine itibariyle

*535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli

*644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır.

*2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında

*52 bin 83 yabancıya işlem yapılmış

*19 bin 294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş

*26 bin 319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir.

*İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır