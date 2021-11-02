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Giriş Tarihi: 2.11.2021 15:37 Son Güncelleme: 2.11.2021 15:44

AK Parti 5. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sunuyor! İcra yoluyla çocuk teslimine son

DHA
AK Parti 5. Yargı Paketi’ni Meclis Başkanlığı’na sunuyor! İcra yoluyla çocuk teslimine son

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz.

Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var.

Ayrıntılar geliyor...

MAĞDURİYET OLUŞTURUYORDU
Boşanmış çiftlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan ve çocuklar üzerinde travmatik etkiler bırakan icra ile çocuk teslimi uygulamasının son bulması da pakette yer alıyor. Buna göre çocukların icra ile görülmesi düzenlemesi İcra ve İflas Yasası kapsamından çıkartılacak. Teslim sırasında psikolog, pedagog gibi uzmanlar bulunacak. Bu konuda asıl sorumlunun hangi bakanlık olacağı konusundaki tartışma da sona erdi. Çocuk teslimi görevi Adalet Bakanlığı'nda olacak. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine bu işi yürütecek.

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AK Parti 5. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sunuyor! İcra yoluyla çocuk teslimine son
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