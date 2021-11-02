Bakan Ersoy, Kültür yolunda gezdi

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Beyoğlu'nda açılan 65 noktadaki sanat çalışmaları vatandaş tarafından büyük ilgi görürken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçıların eserlerini tek tek geçmeye başladı.

AKM'nin açılışından sonra İstanbul'da kültür sanat çalışmalarının startını veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 65 noktada 200'ün üzerinde kültür sanat etkinliğinin İstanbulularla buluştuğunu vatandaşların kültür sanata doyacaklarını kaydetti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Haydar ali Yıldız ile birlikte Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin İstiklal Caddesindeki eserleri gezdi. Eserleri inceleyen Ersoy, kestaneciden kestane alıp yiyeyerek Sen Antuan Kilisesi'ndeki sanat eserleri ile ilgili sanatçılardan bilgi aldı.





Ersoy, sokaktaki kültür sanat faaliyetlerini de çok önemsediklerini ifade ederek, "Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayarak İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi'nden Galataport'a uzanan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 65 noktada, 200'den fazla kültür sanat etkinliğiyle halkımızı buluşturacak. İstanbul'da, Beyoğlu'nda kültür sanata doyacağımız bir festival olacak. İstanbul AKM ile sanatın ve kültürün merkezi olacak" dedi.