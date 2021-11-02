Bitlis merkezli PKK operasyonu: 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 10 kişiye yönelik bugün operasyon düzenledi. Bitlis, İstanbul, Manisa ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet 9 mm çapında kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet 7,65 mm tabanca, 85 adet 9 mm çapında fişek, 17 adet 7,65 mm çapında fişek, 7 akıllı cep telefon, 7 sim kart ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılarının talimatıyla muhafaza altına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi