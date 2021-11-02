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Giriş Tarihi: 2.11.2021

Cebimde 2 captagon vardı, ondan kaçtım

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Cebimde 2 captagon vardı, ondan kaçtım
Adana'dan Konya'ya gelen otomobil 3 gün önce şüphe üzerine durdurulmak istendi. Aracın sürücüsü bir polise çarparak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda bir cipe çarpan otomobil, yoldan çıktı. Yakalanan sürücü Cumhur Acarca kendisini gözaltına almaya çalışan iki polise zorluk çıkartarak yaralanmalarına neden oldu. Acarca ile araçtaki eşi Nurcan ve 15 günlük bebekleri ise kazayı yara almadan atlattı. Araçtan atılan valizde ise 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirdi. Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis olan Acarca'nın 2019'da bir uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarı nedeniyle, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan ödül belgesi aldığı ortaya çıktı. Acarca, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, eşi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Acarca'nın mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Üzerimde 2 captagon hap bulunduğu için panik yapıp kaçtım. Bulunan uyuşturucu madde bana ait değil" dediği öğrenildi.

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Cebimde 2 captagon vardı, ondan kaçtım
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