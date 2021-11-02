DEAŞ ve HTŞ terör örgütlerine operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında dini istismar eden DEAŞ (Irak ve Şam İslam Devleti) ve HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam) terör örgütlerine İstanbul merkezli operasyon gerçekleştirildi. Bu terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferleri yaptıkları belirlenen şüpheliler, "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek" ile suçlandı.

49 KİŞİNİN PARA TRANSFERLERİ ŞÜPHELİ

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 21 şüpheliden 17'si yakalandı. İstanbul'un 12 ilçesinde ve Adana, Batman, Şanlıurfa illerinde toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında toplam 49 kişi hakkında işlem yapıldığı, 28 şahıs hakkında operasyon kararı verilmediği ve ifadeye çağrıldıkları belirtildi.