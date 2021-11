İBB’nin 2 ay boyunca beklettiği kararda kura çekimi yapıldı

İstanbul'da metro hatları nedeniyle atıl duruma düşen ve müşteri kaybeden güzergahlarda hizmet veren 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşunun taksiye dönüşümü Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında onaylanmasının ardından bugün kura çekimi yapıldı.



Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde noter eşliğinde yapılan kura çekimi ile 4 bin başvuru arasından 750'si minibüs, 250'si de Taksi dolmuş olmak üzere toplam bin aracın taksiye dönüşümü başladı.





'FAYDA SAĞLAYACAK HER İŞE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



UKOME toplantısında AK Parti grubunun onayı ile kabul edilen karar sonrasında gerçekleşen kura çekimine ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe vatandaşa fayda sağlayacak her işe destek olacaklarını belirtti. Kabaktepe yaptığı açıklamada, "AK Parti Grubumuzun destekleriyle 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüşümü UKOME'de onaylanmıştı. Bugün yapılan kura çekimiyle birlikte İstanbullulara hizmet edecek 1.000 yeni taksi şimdiden hayırlı olsun. Halkımıza fayda sağlayacak her işe destek olmaya devam edeceğiz" dedi.



İBB YÖNETİMİ BEKLETİYORDU



750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülmesi teklifi Temmuz ayı UKOME toplantısında kabul edildi. Ancak AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu İBB yönetiminin taksiye dönüşüm süreci için herhangi bir çalışma yapmadığını ve kararın 2 ay boyunca bekletildiğini ifade etti. İl Başkanı Kabaktepe, konuya ilişkin "Kıymetli İstanbullular, sevgili Büyükşehir Belediyesi yetkilileri biz en son getirilen bin taksi talebine evet dedik. Tartıştığınız, çok yakışıksız bir toplantı olan o toplantıda evet dedik. Burada böyle dayatma üslubu doğru değil. Bu bin taksiyi dönüştürün bakalım nasıl yapıyorsunuz. Taksiciyi görelim, İstanbul'u görelim, bu bin tane nasıl getiriliyor görelim. Ancak onay verdiğimiz bu bin yeni taksi teklifi için henüz bir adım atılmış değil. 2 ay geçti üstünden ama hala imza atıp da işe başlamadılar" ifadelerini kullandı.





'BÜTÜN MESELE RANT'



Bu açıklamanın ardından İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da "5 bin taksi meselesi Büyükşehir Belediyesi ekonomik olarak batıyor. Onların derdi taksi değil dertleri plaka satmak bütün meselesi bu. El kaldırıyorum derken 'Batıyorum' diyor. İBB'nin AK Parti dönemindeki Akıllı Kent Uygulamaları'nı bunlar göreve gelir gelmez çöpe attılar, Akıllı Kent Müdürlüğü'nü de kapattılar. Burada da birçok kişi işsiz kaldı ve 12 adımda 200'den fazla projeyi çöpe attılar. Oysa taksi meselesinde eğer iyi niyetle İstanbul'un taksi sorunuyla ilgili bir çözüm üretecekseniz, yapmanız gereken taksi için el kaldırmanız değil taksi için imzayı atmanız. UKOME'de bin taksi için onay verildi. 2 aydan beri bekletiliyor. Bu bin takside para olmadığı için bekletiyorlar. Bin taksi dolmuşların taksiye dönüşümünde kullanılıyor, plaka parası olmadığı için yavaş davranıyorlar. Bütün mesele 'Buradan rant elde edebilir miyiz?' şeklinde konuştu.



İBB HAREKETE GEÇTİ



İBB yönetiminin bin taksinin onayını 2 aydır beklettiğinin ortaya çıkmasının ardından taksici esnafı üzerinden yürüttüğü algı operasyonu çökerken İBB harekete geçti. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı başvuruların 27 Eylül 2021 Pazartesi tarihinden itibaren yapılabileceğini duyurdu. Başvurular Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Bakırköy ve Kartal'daki hizmet birimlerine gerçekleştirileceği açıklandı. UKOME Kararında belirlendiği üzere başvuru süresi 30 günle sınırlı tutulmasına, son başvuru tarihi ise 26 Ekim 2021 olarak belirlendi. 2 Kasım'da da kura çekimi yapıldı.