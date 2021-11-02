Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Irak
'ın
kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (24) memleketi Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende, baba Fehmi ve anne Elife Çiftçi ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit erin naaşı, İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Şehidin bu yıl sözleşmeli asker olarak göreve başladığı öğrenildi.