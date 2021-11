Karabağ’ı Türkiye ayağa kaldıracak! Mayın tarlalarından meyve bahçelerine

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da yeni bir dönem başladı. Çeyrek asırdan fazla süren işgalde Ermenistan ordusu tarafından 808 kültür merkezi, 22 müze, 927 kütüphane, 85 sanat okulu, 700 tarihi ve kültürel anıt harap edildi. Azerbaycan'ın Karabağ savaşında elde ettiği zaferinde hayati bir rolü olan Türkiye, bölgenin ekonomik kalkınmasında baş aktör olacak.

EN AZ 3 KATINA ÇIKACAK

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, SABAH'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Yaklaşık 30 yıldır neredeyse hiç yatırım yapılmamış 18 bin kilometre karelik Karabağ Türk şirketleri tarafından ayağa kaldırılacak. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 2.5 milyar dolarlık ticaret hacminin, Karabağ'daki iş fırsatlarıyla en az 3 katına çıkmasını bekliyoruz. Bölgenin havalimanını Türk şirketi yaptı, demiryolunu Kalyon yapıyor."

GENÇLERİN YAŞAMI İYİLEŞECEK

Taha Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü: "BM raporuna göre 2020'de 1 trilyon dolarlık yatırım yapılmış ve bu rakamın sadece yüzde 8'i bu 56 ülkeye gitmiş. Pakistan'da gençlerin en büyük rüyası bir taksi plakasına ve ya tuk tuk olarak adlandırılan 3 tekerlekli bir araca sahip olmak. Aynı Pakistanlı genci Londra'ya götürdüğünüz belediye başkanı oluyor, Amerika'ya götürdüğünüzde NASA'da çalışabiliyor. İşte ICYF olarak biz başkanlığı aldığımız 2019 yılından bu yana bu gençlerin yaşamını iyileştirecek organizasyonlar yapıyoruz."

TARLALAR TEMİZLENDİ

Karabağ'da iş yapan girişimcilerden Dost Agro ise ürettiği mayın temizleme aracıyla 5 bin dönüm alanı temizledi. Traktörleri uzaktan kontrol etme olanağı sağlayan bir aparat geliştiren girişimci Agro, üç binden fazla mayın buldu. Dost Agropark Genel Müdürü Mehmet Zeki Tuğrul, "Karabağ'da entegre bir tarım tesisi kurma aşamasındayız. Üç fazdan oluşan yatırımımız olacak. Altı bin hektara yakın alanda tarımsal üretim, sonrasında 10 bin başlık angus besi çiftliği, entegre et üretimi tesisi kuracağız. Nihai hedefimiz 'Made in Karabağ' markasıyla orada yetiştirdiğimiz et ve tarım ürünlerini önce Azerbaycan ve Türkiye'ye sonra uluslararası pazara sunmak" dedi.