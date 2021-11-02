Karısını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 12 yıl 6 ay hapis!

Pakize İmer eşi Orhan İmer'in evliliklerinin birinci haftasındayken kendisine düğününde sahte altın bilezik taktığını öğrenmesi üzerine eşinden ayrılmak istediğini söylemiş ve eşler arasında tartışma yaşanmıştı. Pakize İmer'in evden ayrılmasının ardından Orhan İmer, Pakize İmer'i 22 Mart tarihinde Esenyurt'taki evinden çıktığı esnada yakalayarak defalarca bıçaklamıştı.

Sanık Orhan İmer hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dav açılmıştı. O dava da bugün karar verildi.

Bugün Bakırköy 17. Ağır Cezası Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Orhan İmer Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada müşteki Pakize İmer ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"EŞİMİ SEVİYORUM, ÇOK PİŞMANIM"

Sanık Orhan İmer savunmasında "Ben eşimi çok seviyorum. Bir hata yaptım. Olay nedeni ile çok pişmanım, eşimin yüzüğünü de hala takıyorum. Ben kötü bir niyetle karşısına geçmedim. Kendisinden özür ve af diliyorum" dedi.

Sanık avukatı ise "sanık barışma amacıyla hareket etmiştir. Herhangi bir şekilde eşinide tehtid etmemiştir. Müvekkil tahrik altında suçu işlemiştir. Müşterinin savunmaları da çelişkilidir. Müvekkilimin 3 çocuğu var ve annesi de kanser hastasıdır. Bu nedenle beraatini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

CANİ KOCAYA 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Orhan İmer'in Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırlmasına karar verdi.

"SANIĞIN AİLESİ BENİ TEHDİT ETTİ"

Duruşma sonrası ise müşteki Pakize İmer adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Pakize İmer açıklamasında "Kadın olmak çok zor. Ben bir haftalık evliyken eşimin yalanlarını öğrendim ve ayrılmak istedim. Bu yüzden beni öldürmeye çalıştı. Bana 3-5 sene yatarım çıkarım dedi. 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Adalete inandım ve güvendim. Sonunda kazandım. Sanığın ailesi ise duruşma çıkışında ise beni 'Bu burada kalmayacak' diyerek tehdit etti.

"BU KIYAFETİ GİYİYORUM Kİ ÖFKEM DİRİ KALSIN"

Duruşmaya bıçaklandı gün giydiği montu ile katıldığını söyleyen Pakize İmer "O gün beni diyaframımdan bıçakladı, bağırsakların kesildi nefes almakta zorlanıyorum. Bu kıyafeti giyiyorum ki ona olan öfkem diri kalsın. Benim piskolojim çok bozuldu. İlaç kullanıyorum. Bana Cezaevinden not yolladı. Ben bundan sonrası için de korkuyorum. Ama yinede çok şükür adalet yerini buldu" diyerek açıklamasına son verdi.