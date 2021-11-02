Kazada ölümden döndü, İBB borç çıkardı

BU CEZAİ İŞLEM NE KADAR İNSANİDİR NE KADAR VİCDANİDİR?

"Sayın Ekrem imam oğluna seslenmek istiyorum. 16 Temmuz 2021 günü güvenlik görevlimiz Sayın Ahmet Demirtaş görevini ifa ederken Hekimbaşı bölgesinde Saat 23:35 sularında İstanbul Büyükşehir belediyesine ait olan İSTAÇ adlı şirkete ait olan ve aşırı hız yapan bir araç tarafından çarpıldı. Güvenlik görevlimiz, kazada 18 metre sürüklenerek yaralandı. Ben kendisine Allah'tan şifalar diliyorum. Kaza da olabilir buraya kadar her şey normal. Tabii bu kazanın üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ne de İSTAÇ Genel Müdürü, güvenlik arkadaşımız Ahmet Demirtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulunmamıştır. Arayıp sormamıştır.