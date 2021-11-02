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Giriş Tarihi: 2.11.2021 15:23

Memleket Partisi'nden CHP'ye 'Bölücü Parti' göndermesi: Doğru bulmuyoruz...

Memleket Partisi’nden CHP’ye ’Bölücü Parti’ göndermesi: Doğru bulmuyoruz...

Memleket Partisi'nin tezkereye 'Hayır' diyip, 'Evet' diyenleri de hainlikle suçlayan CHP'ye tepkisi dinmiyor. CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Kurucu partinin, bölücü partiyle bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz" dedi. Millet İttifakı'nın tezkere konusunda ayrışmasını da eleştiren Çelebi, "Böyle temel bir konuda Millet İttifakı'nın anlaşamaması, ilerideki bir istikrarsızlığa işaret etmektedir." dedi.

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP'nin tezkerede "ret" oyu vermesiyle ilgili açıklamasını, "Kurucu partinin, bölücü partiye bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz. CHP kurucu partidir, bir an evvel kendi ayarlarına dönmelidir." diye değerlendirdi.

"TEZKERE ANLAŞMAZLIĞI MİLLET İTTİFAKI'NDA İSTİKRARSIZLIĞI İŞARET EDİYOR"

Çelebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye tezkeresine "evet" oyu verdiklerini anımsattı.

CHP'nin, HDP ile olan ilişkisi nedeniyle Irak ve Suriye tezkeresine "ret" oyu verdiğini kaydeden Çelebi, "Böyle temel bir konuda Millet İttifakı'nın anlaşamaması, ilerideki bir istikrarsızlığa işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

"KURUCU PARTİNİN BÖLÜCÜ PARTİ İLE BU KADAR YAKINLAŞMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Bir gazetecinin, "Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'ye tezkerelere 'ret' oyu verdiği için teşekkür etti. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna ise Çelebi, "Karasu'nun, Kandil'in ne dediği bizim için önem arz etmiyor. Kurucu partinin, bölücü partiye bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz. CHP kurucu partidir, bir an evvel kendi ayarlarına dönmelidir." yanıtını verdi.

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Memleket Partisi'nden CHP'ye 'Bölücü Parti' göndermesi: Doğru bulmuyoruz...
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