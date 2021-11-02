MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP’nin ’Gizli Gündemini’ ifşa edeceğiz

CHP'NİN GERÇEK YÜZÜNÜ HER ZEMİNDE ANLAYACAĞIZ

Seçimler konusunda milletimizle dertleşeceğiz. Bir başka çalışmamız da bugünden itibaren şudur; Kökünden uzaklaşmış CHP'nin gerçek yüzünü her zeminde her yöremizde anlayacağız. CHP'nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde HDP ile ittifakını, terörle mücadeleye karşı gelişini tek tek milletimizle CHP'ye oy veren milli insanlarımızla paylaşacağız. CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz.

CHP'NİN GİZLİ GÜNDEMİ

Bugünden itibaren yeni görevlendirmeleri yapıyorum. CHP'nin gizli gündemini, halka doğrudan anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum. Yerimizde sayamayız, erkenden yol almalıyız. Trakya'dan itibaren yaptığımız mücadele adım adım Anadolu'nun her tarafını aydınlatacaktır. Vatandaşlarımızla konuşacağız, mutlaka anlaşacağız. Cumhur İttifakı olarak cumhuriyete sahip çıkacağız, geleceğimize sahip çıkacağız. Nerede bir vatan evladı varsa onunla kucaklaşacağız. Ülkülerimizi taşıyacağız, umutları dirilteceğiz, her yerde olacağız, Allah'ın izniyle başaracağız, 2023'te bir Türk mucizesine imza atacağız.

FİTNE BARİYERLERİ DİKSELER DE YIKIP GEÇECEĞİZ

2023'te lider ülke Türkiye hedefini gerçekleştirecek olan Türkiye sevdalılarıyız. Fitne bariyerleri dikseler de yıkıp geçeceğiz. Alayını ezip işimize bakacağız, oyalanacak vaktimiz yoktur. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşımak, milletimizin refah ve mutluluğunu her zaman en üst seviyede tutmak ihmal edemeyeceğimiz bir gayedir. Bu misyon Türkiye'yi lider ülke konumuna taşıyacaktır. Bunu başarmanın yolu kronikleşmiş ayak bağlarından öncelikle kurtulmasıdır.

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Ecdadımızın duaları, şehitlerimizin ruhları, yetimlerin yürek yaraları, nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, bizim yanımızdadır. Yer kürenin en önemli sorunlarından birisi teknolojik sıçramadaki ivmenin ekonomiye yansımamasıdır. Uygarlık merdivenlerinden çıkıldıkça tam tersi istikamette

insana saygı, maalesef hızla iniş halindedir. Zulüm, baskı, sömürü, hegemonya mücadeleleri aynı zamanda doğayı da zehirlemiştir. Çevre kirliliğinin, doğa katliamının bir numaralı failleri insan hakları konularından mangalda kül bırakmayan ülkelerden başkası değildir. Bir yanda küresel sıcaklık artarken diğer yanda buzullar erimektedir. Nehir sularının azalmasına eşlik eden, içme suyundaki azalmalar daha da vahim bir noktaya gerilemektedir. Hem vatanımızı hem de gezegenimizi düşünmek, sorunlarını dert etmek durumundayız. Çünkü bizim milliyetçiliğimiz çevre duyarlılığıyla eş anlamlıdır. İnsanlık küresel ısınmanın ağır problemleriyle muhataptır. Dünyanın sıcaklığı sistematik bir şekilde artış halindedir. Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliği sonucunda milyarlarca insan salgın hastalıklarla karşı karşıyadır. Böyle giderse 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın susuzluk yaşayacağı tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda su kaynakları üzerinden küresel

cepheleşme ve hatta çatışma ihtimali oldukça fazladır. Denizlerin yükselmesinden kıyı kesimleri ciddi şekilde etkilenecektir.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan'ın G20 Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız Roma'da verimli, yararlı temaslar kurmuştur. Biden ile 1 saat 10 dakikalık görüşmede iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek için mutabık kalınması bizim için değerlidir. Türkiye dostluğu ile aranan bir ülkedir. Küresel boyutta müdahalelere ve aktörlüğe heveslenen ülkelerin niyetleri yeterli değildir, imkanları da bir gerçektir. Tarih yanlış heveslerle itibar kaybetmiş ülkelerin beyhude hamleleriyle doludur" dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde yabancı hayranlarının içi kan ağlasa da yüzleri asılsa da her şey ortadadır. Türkiye'yi küçük görmek isteyenlerin ya kanında bir bozukluk ya karakterinde bodurluk vardır. Roma'da başımız eğik olsaydı CHP mutlu olurdu. Kiralık kalemler, kripto alçaklar kaşık alıp oynamaya başlarlardı. Şu anki yönetimin Türkiye'ye muhabbet beslemediği açıktır. Biz kimsenin övgüsüyle olmadık, bugünlere gelmedik. ABD bilmiyorsa söyleyeyim, Türkiye insan haklarına onlardan daha fazla saygılıdır. Hukukun üstünlüğü bu ülkede hakimdir. Kimsenin Türkiye'ye ayar verme densizliği cevapsız bırakılmayacaktır. Sayın Erdoğan ile Biden'ın görüşüp görüşmeyeceğinin çetelesini tutanların, Sayın Erdoğan'ın açıklamalarından ziyade ABD'nin açıklamasına kulak kabartanların hesapları deşifre olmuştur. Türkiye'nin geri adımı, milli tezlerinden ödün vermesi tarihi mücadelede geriye düşmesi demektir. Bu da görülmeyecek bir hayalden ibarettir."

ABD'NİN PKK/YPG DESTEĞİ

Terör örgütleri bumerang gibidir, döner onları da vurur.

Son günlerde aldımız şehit haberleri hepimizi üzmektedir. Şayet biz bölücü terör örgütünün üzerine gitmezsek onlar bizim üzerimize gelecekler. Terörün kökünü kurutamazsak, onlar bizi kurcalaya kurcalaya kurutacaklar. Türkiye terörle mücadelede taarruzdadır. Bu bataklığı kurutmak hayat memat meselesidir.

Suriye ve Irak Tezkeresi TBMM'de kabul edilmiştir. Irak'ta PKK ve DEAŞ'ın varlığını sürdürmesi, bölge barışına bölge istikrarına ve bütünlüğümüze tehlike yaratmaktadır.

CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ

CHP, HDP ile el ele tutuşarak sinir ötesine asker gönderilmesine terörle mücadelenin devamına hayır demiştir. CHP, HDP ile birlikte tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir. CHP Türkiye'nin karşısında resmen belgeli şekilde konuşmuştur.



Ayrıntılar geliyor...