Şanlıurfa’da FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen aralarında ihraç kamu görevlileri ve esnafların bulunduğu (6) şahıs 26/10/ 2021 tarihinde Şanlıurfa il merkezinde yapılan operasyonel çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.