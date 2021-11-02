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Giriş Tarihi: 2.11.2021 21:35

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da yapılan FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen aralarında ihraç kamu görevlileri ve esnafların bulunduğu (6) şahıs 26/10/ 2021 tarihinde Şanlıurfa il merkezinde yapılan operasyonel çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahıslar 02.11.2021 günü sevk edildikleri Adli makamlarca 3 şahıs Adli Kontrol Hükümleri kapsamında serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklanarak ceza evine konuldu.

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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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