Son dakika: 12 yaş altına aşı gelecek mi? Bakan Koca’dan net açıklama...

"TEST İÇİN İHALESİ BAŞLADI"

SMA hastalarıyla ilgili çalışma

Devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Bu hastalarımızı erken dönemde tanımak istiyoruz. Evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz tüm Türkiye'de çok yakında başlamış olacağız. Test için ihalesi başladı. Önümüzdeki haftalar bitmiş olur. Tüm Türkiye'de evlilik öncesi SMA taraması yapılıyor olacak.

SMA Bilim Kurulu'nun öngörüsü doğrultusunda bir genel yaklaşımda sergilenecek, alınan kararlar süreci ve yaklaşımımızı açıklayacağız.

"KAÇ KİŞİNİN ALINACAĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILACAK"

Sağlık Bakanlığına atama yapılacak mı?

Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde bir kaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır. Sabredelim uzamayacak.

Asistan doktorların nöbetleri ile ilgili genelge gönderilmişti valiliklere. Biz asistanlarımızın yükünün farkındayız. Sınav dahil uzmanlık sınavı eğitim dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağız. Yapılacak çok şey var nitelikli klinik sayısını artırmak çalışma şartları dahil reform niteliğinde çalışma içinde olacağız.