15 Temmuz Derneği’nden İYİ Partili Türkkan’a sert tepki: Ha dağdaki Karayılan ha Meclis’teki Türkkan

Bugün bir şehit yakını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, 'Burası Kürdistan' diyen vatandaşa tepki göstermediği için eleştirdi. O sırada şehit yakınının boynuna sarılan Türkkan, daha sonra küfretti. Bu skandal olaya tepkiler çıp gibi büyürken, 15 Temmuz Derneği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Türkkan sert bir tepki gösterdi. 15 Temmuz Derneği, sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak "şehitlere ve ailelerine" sahip çıkma çağrısı yaptı.

Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video

"HA DAĞDAKİ KARAYILAN YA MECLİS'TEKİ TÜRKKAN"

Yapılan açıklamada "Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis'teki Lütfü Türkkan" ifadesi kullanılırken, Türkkan'ı kınamak ve tepki göstermek için İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde saat 14.00'te basın açıklama yapılacağı aktarıldı.