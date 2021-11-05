15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’dan annelere ziyaret

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbecilerce rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralandıktan sonra uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuşan 15 Temmuz Gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerini ziyaret ederek desteğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan ziyaret esnasındaki yaptığı konuşmada, "Yarınların umudu, Allah'ın izniyle insanlığa hayat veren değerli annelerimiz… Bu necip milletin birliğine, beraberliğine darbe vurmaya çalışan terör örgütünün elindeki yavrularınızı kurtarmak için başlattığınız bu ulvi duruşunuzda, her daim yanınızda olduğumuzu hissettirmek için aranıza katıldım.
Emin olun ki, tüm terör örgütlerinin hain emelleri, sizin bu kararlı duruşunuz karşısında parçalanacaktır. Milletimiz de tüm benliğiyle, yanınızda olmaya devam edecektir. Evlatlarınızın, yürekleri yanan tüm annelerin çağrısına ve sıcaklığına dönmelerini temenni ediyorum. Evlatlarınızla, devletimize güvenmeleri çağrımı paylaşıyorum. Saygı ve selamlarımla, Allah'a emanet olun." dedi.Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu ve Akşener’e tepki: Oy alabilmek için terörle kucaklaşıyorlar