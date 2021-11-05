Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’dan annelere ziyaret
Giriş Tarihi: 5.11.2021 15:45

15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’dan annelere ziyaret

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’dan annelere ziyaret

15 Temmuz'da hain darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadelede Daire Eski Başkanı olan ve 15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Diyarbakır’da kaçırılan çocukları için Evlat Nöbeti tutan Ailelere destek ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbecilerce rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralandıktan sonra uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuşan 15 Temmuz Gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerini ziyaret ederek desteğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan ziyaret esnasındaki yaptığı konuşmada, "Yarınların umudu, Allah'ın izniyle insanlığa hayat veren değerli annelerimiz… Bu necip milletin birliğine, beraberliğine darbe vurmaya çalışan terör örgütünün elindeki yavrularınızı kurtarmak için başlattığınız bu ulvi duruşunuzda, her daim yanınızda olduğumuzu hissettirmek için aranıza katıldım.

Emin olun ki, tüm terör örgütlerinin hain emelleri, sizin bu kararlı duruşunuz karşısında parçalanacaktır. Milletimiz de tüm benliğiyle, yanınızda olmaya devam edecektir. Evlatlarınızın, yürekleri yanan tüm annelerin çağrısına ve sıcaklığına dönmelerini temenni ediyorum. Evlatlarınızla, devletimize güvenmeleri çağrımı paylaşıyorum. Saygı ve selamlarımla, Allah'a emanet olun." dedi.

Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu ve Akşener’e tepki: Oy alabilmek için terörle kucaklaşıyorlar

ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’dan annelere ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA