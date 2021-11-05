15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’dan annelere ziyaret

Emin olun ki, tüm terör örgütlerinin hain emelleri, sizin bu kararlı duruşunuz karşısında parçalanacaktır. Milletimiz de tüm benliğiyle, yanınızda olmaya devam edecektir. Evlatlarınızın, yürekleri yanan tüm annelerin çağrısına ve sıcaklığına dönmelerini temenni ediyorum. Evlatlarınızla, devletimize güvenmeleri çağrımı paylaşıyorum. Saygı ve selamlarımla, Allah'a emanet olun." dedi.

Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu ve Akşener’e tepki: Oy alabilmek için terörle kucaklaşıyorlar