33’üncü anne de evladına kavuştu

DİYARBAKIR
'DA bölücü terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için HDP önünde eylem yapan 237 aileden biri daha mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 9 yıl önce 19 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Halil İbrahim için 13 Mart 2020'de eyleme katılan Özlem Görmez
, evladına kavuşan 33'üncü isim oldu. Görmez'e oğlunun teslim olduğu müjdesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
verdi. Soylu, Twitter paylaşımında "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha. 33'üncü kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır annelerinden, Özlem anne de evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek, annelerin cesareti ve kararlılığı tüm terör örgütlerini çökertecek" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı
da Halil İbrahim Görmez
'le birlikte bir PKK'lının daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirterek, "2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 174'e yükseldi" açıklamasını yaptı. Özlem ve Mehmet Görmez çifti, çocuklarını görebilmek için Şırnak Silopi
'deki Habur Sınır Kapısı'na gitti. Mehmet Görmez, "Bu anı bekliyordum. Temennim diğer ailelerin de evlatlarına kavuşması" dedi. Gittiği günden beri evladının hasretini çektiğini vurgulayan Özlem Görmez de "Oğluma kavuşacağım günün hayaliyle yaşıyordum. Ona bir önce sarılmak, öpmek istiyorum" diye konuştu.