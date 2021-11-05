Başkan Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu’nun açılışını gerçekleştirdi

Erdoğan daha sonra Neyzen Niyazi Sayın 1. sınıf öğrencilerinin sınıfını da ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, bakanlar ve katılımcılar kurdele kesti.

Erdoğan, "Gerçekten mutluyum. Böyle bir müzik okulunun yapılmasında emeği geçen Kazım Bey'e, Bilal Bey'e, bu boş alanı doldurmuş olmaları sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Ankara'da bu işin bir üniversitesi var. İnşallah Palet Türk Müziği İlkokulu ve üniversite arasında kurulacak bağlantıyla bu işi çok daha bilimsel olarak geliştirme fırsatını yakalamış olacağız." dedi.

Bilal Erdoğan, Başkan Erdoğan'a, Neyzen Sadrettin Özçimi'nin kendi yaptığı bir neyi hediye etti.