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Giriş Tarihi: 5.11.2021 14:32

Batman'ı Başkan Erdoğan heyecanı sardı

İHA
Batman’ı Başkan Erdoğan heyecanı sardı

Cumartesi günü düzenlenecek toplu açılış töreni için Batman'a gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanan Batmanlı vatandaşları hazırlık heyecanı sardı.

Başkan Erdoğan'ı karşılamak için kimi esnaf ve vatandaşlar Sason ilesinde lokum dağıtarak vatandaşları mitinge davet ederken, kimileri de kendi imkanlarıyla hazırladıkları davetiyeleri vatandaşlara dağıtarak açılış konuşmasının yapılacağı alana davet ediyor.

Batman il merkezinde de hazırlıklar bitme noktasına geldi. Başkan Erdoğan'ın geçeceği caddeleri bayrak ve Erdoğan posterleriyle süsleyen Belediye ve Valilik konuşma yapacağı alanda da hummalı çalışmalara devem ediyor.

Başkan Erdoğan'ı en iyi şekilde karşılamak için vatandaşları konuşmanın yapılacağı alana davet eden AK Parti teşkilatı ve bazı sivil toplum kuruluşları da vatandaşları il merkezine taşımak için ilçelerden minibüsler kiraladı.

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Batman'ı Başkan Erdoğan heyecanı sardı
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