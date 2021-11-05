Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP’li başkana zimmet hapsi! Zimmet ve evrakta sahtecilikten...
Giriş Tarihi: 5.11.2021 14:00 Son Güncelleme: 5.11.2021 14:13

CHP’li başkana zimmet hapsi! Zimmet ve evrakta sahtecilikten...

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
CHP’li başkana zimmet hapsi! Zimmet ve evrakta sahtecilikten...

CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Celal Abbas Aslan hakkında zimmet ve evrakta sahtecilik suçundan toplamda 19 yıl hapis cezası verildi.

İhtiyaç sahiplerine gönderilen kömür torbalarının açılmasını sağlayıp kömürleri şirkete ait torbalara koyarak satış yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri, yine ihale sonucu gönderilen kömürleri eksik şekilde teslim ettikleri, kömürü alan kişilerin de buna ses çıkarmadıkları, eksik teslim edilen kömürlerin de başka şahıslara satıldığı ve bu şekilde usulsüz evrak tanzimi suçlamalarıyla yargılama neticelendi.

CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Celal Abbas Aslan ve G.E hakkında Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen evrakta sahtecilik ve zimmet davası geçtiğimiz gün karara bağlandı. Her iki sanığa da evrakta sahtecilik ve zimmet suçlarından 13 yıl 1 ay ve 6 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li başkana zimmet hapsi! Zimmet ve evrakta sahtecilikten...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA