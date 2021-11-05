CHP’li başkana zimmet hapsi! Zimmet ve evrakta sahtecilikten...

İhtiyaç sahiplerine gönderilen kömür torbalarının açılmasını sağlayıp kömürleri şirkete ait torbalara koyarak satış yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri, yine ihale sonucu gönderilen kömürleri eksik şekilde teslim ettikleri, kömürü alan kişilerin de buna ses çıkarmadıkları, eksik teslim edilen kömürlerin de başka şahıslara satıldığı ve bu şekilde usulsüz evrak tanzimi suçlamalarıyla yargılama neticelendi.

CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Celal Abbas Aslan ve G.E hakkında Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen evrakta sahtecilik ve zimmet davası geçtiğimiz gün karara bağlandı. Her iki sanığa da evrakta sahtecilik ve zimmet suçlarından 13 yıl 1 ay ve 6 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 4 ay hapis cezası verildi.