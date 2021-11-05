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Giriş Tarihi: 5.11.2021

CHP’li meclis üyesinin takke rahatsızlığı

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
CHP’li meclis üyesinin takke rahatsızlığı
Kütahya Belediyesi, sel felaketinde Kastamonu'ya giderek fedakârca çalışan itfaiyecilere takdir belgesi takdim etti. Törenin sonundaki toplu fotoğraf çekimi öncesinde CHP'li belediye meclis üyesi Ruhsen Kumdalı'dan beklenmeyen bir çıkış geldi. Kumdalı'nın "Takkeli, değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim.

Başındaki o şeyi çıkarır mısın?" sözlerine AK Parti ve MHP'li üyeler tepki gösterdi. İtfaiye eri İsa Karakaya ise "Takkem benim şerefim. İnancım gereği takıyorum. Ama çok isterseniz kareden çıkabilirim" karşılığını verdi. Karakaya, arkadaşlarının ısrarı üzerine fotoğrafta yer aldı.
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CHP’li meclis üyesinin takke rahatsızlığı
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