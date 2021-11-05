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Giriş Tarihi: 6.11.2021 00:06

Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı’ndan Etiyopya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da tırmanan çatışmalar nedeniyle ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da tırmanan çatışmaların endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "(Etiyopya'da) Ülkede şiddetin bir an evvel son bulması ve barış ve istikrarın tesisi için acilen ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyor, tarafları diyaloga davet ediyoruz. Bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İNSANİ YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Türkiye'nin, Etiyopya'daki tüm etnik gruplarla tarihi ve kültürel bağlara dayanan dostane ilişkilerinin olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin çatışmaların başından beri Tigray bölgesi dahil, Etiyopya'ya yaptığı insani yardımları sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya açıklaması
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