Facebook’tan dezenformasyon içerik itirafı

FACEBOOK, dezenformasyon içeren haberleri kaldırmadıklarını açıkladı. TBMM
Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin
ile Türkiye ve Azerbaycan
Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil
'i dinledi. Politikalarını ihlal eden paylaşımları kaldırdıklarını kaydeden Yeşil, "İhlal etmeyen, ancak yanlış haber içeren ve dezenformasyona hizmet ettiğine karar verilmiş paylaşımları kaldırmayıp görünürlüğünü azaltıyoruz" dedi. Milletvekilleri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
'ın Filistin ile ilgili bir paylaşımının Instagram'da silinmesini de gündeme getirdi. Alameddin, "Otomasyon hatası oldu. Hashtag bloke edilince El Aksa Camisi
ile ilgili tüm postlar da bloke edildi otomatik olarak" diye konuştu.