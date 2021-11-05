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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Facebook’tan dezenformasyon içerik itirafı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
FACEBOOK, dezenformasyon içeren haberleri kaldırmadıklarını açıkladı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ile Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil'i dinledi. Politikalarını ihlal eden paylaşımları kaldırdıklarını kaydeden Yeşil, "İhlal etmeyen, ancak yanlış haber içeren ve dezenformasyona hizmet ettiğine karar verilmiş paylaşımları kaldırmayıp görünürlüğünü azaltıyoruz" dedi. Milletvekilleri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Filistin ile ilgili bir paylaşımının Instagram'da silinmesini de gündeme getirdi. Alameddin, "Otomasyon hatası oldu. Hashtag bloke edilince El Aksa Camisi ile ilgili tüm postlar da bloke edildi otomatik olarak" diye konuştu.
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Facebook’tan dezenformasyon içerik itirafı
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