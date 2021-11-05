HDP’li Gülistan Koçyiğit’den skandal ’Türkiye’ sözleri!

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri bakanlığı'nın 2022 bütçesi görüşmesinde skandal anlar yaşandı. HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit'in sarf ettiği küstah sözler ortamı bir anda gerdi.

Türkiye'nin Suriye'de bulunmasına yönelik bunun 'işgalcilik' olduğunu öne süren Koçyiğit'e tepkiler peş peşe geldi.

HDP'li vekilden tepki çeken sözler! "Türkiye işgalci" | Video

ORADA TERÖRLE MÜCADELE İÇİN VARIZ

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz HDP'li Koçyiğit'in sözlerine tepki göstererek, Türkiye'nin Suriye'de bulunma amacının terör le mücadele olduğunun altını çizdi.