HSK üyeliği için TBMM’ye 17 aday başvurdu

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire üyesi Hamit Kocabey, geçtiğimiz ay istifa kararı almış ve dilekçesini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e elden teslim etmişti. Kocabey'in istifası Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 26 Ekim'de işleme konuldu ve böylece yeni üye seçimi için süreç resmen başlamış oldu.



SON BAŞVURU TARİHİ 5 KASIM



6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 27. maddesine göre; Hamit Kocabey'in istifası sonrası boşalan kurul üyeliğine 26 Ekim'den başlamak üzere 30 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yeni bir üye seçilecek. Yeni HSK üyesinin belirlenmesi için de TBMM'de başvurular 1 Kasım günü başladı. HSK üyeliği için başvurular bugün saat 17.00'de son buluyor.



17 KİŞİ BAŞVURDU



Hamit Kocabey'in yerine kimin seçileceği yargı camiası tarafından merakla beklenirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne HSK üyeliği için başvuruda bulunan isimlere ise SABAH ulaştı. 1 Kasım'da başlayan HSK üyeliği için TBMM'ye toplam 17 kişi başvuruda bulundu.



KARMA KOMİSYON 3 ADAY BELİRLEYECEK



Meclis Başkanlığı, son başvuru tarihi olan 5 Kasım'dan itibaren başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek. Komisyon, başvuru yapanlar arasından 3 adayı üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak.



TBMM GİZLİ OYLA SEÇİM YAPACAK



TBMM, komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu aranacak, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.



SON TARİH BUGÜN



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda 1 Kasım'da başlayacak olan başvuru sürecinin 5 Kasım saat 17.00'de sona ereceği belirtilirken, başvuru yapacak adayların TBMM Başkanlığı'na şahsen ya da posta yolu ile başvurabilecekleri kaydedildi.