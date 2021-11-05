İBB personelinden Tevfik Göksu’ya tehdit: Ağır hakaret ve küfürler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantılarında yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, her meclis konuşması sonrası CHP'lilerin hedefi oluyordu. Göksu bu kez İBB'de Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personel olan ve sosyal medya paylaşımlarından CHP'li olduğu anlaşılan Utkan Baştürk'ün tehditlerine ve ağır hakaretlerine maruz kaldı.

İBB tarafından bu dönemde CHP örgütü referansıyla işe girdiği anlaşılan Utkan Baştürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kamuoyunda infiale sebep oldu.