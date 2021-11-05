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Giriş Tarihi: 5.11.2021 18:42

İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İkna çalışması sonucu PKK’dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 176'ya yükseldiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi" ifadelerine yer verildi.
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İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu
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