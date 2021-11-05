İstanbul’daki zirve dönüm noktası olacak

TÜRK Konseyi
Eğitim Bakanları 6. Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Konseyi
4. Toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığı
'nın ev sahipliğinde İstanbul
'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev
'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya bir mesaj gönderdi. Toplantının eğitim camiası ve Türk dünyası
için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu sene, Türk dünyası olarak hep birlikte Türk Konseyi'nin kuruluşunun 12. yıldönümünü idrak ediyoruz. Geride bıraktığımız 12 yıllık zaman zarfında konseyimiz, aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın ve işbirliğinin sembolü haline gelmiştir. Konsey çerçevesinde yapılan çeşitli seviyelerdeki temaslar, her alanda tecrübe paylaşımına ve yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olmuştur. Yine bu süreçte Türk Konseyi kurumsallaşmasını tamamlamış, yeni katılımlarla, gücünü, itibarını ve etkinliğini daha da artırmıştır. 12 Kasım 2021'de ülkemizin sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek 8. Zirve, inşallah konsey tarihinde bir dönüm noktası teşkil edecektir. Zirve kapsamında eğitim bakanlarımız arasında gerçekleştirilen toplantımızın, istikbalimizin teminatı olan gençlerimize daha kaliteli eğitim sunma çabamızda bizlere yol göstereceğine inanıyorum."