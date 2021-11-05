Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Konya merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 kişi hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 5.11.2021 11:03

Konya merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 kişi hakkında gözaltı kararı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 kişi hakkında gözaltı kararı

Konya merkezli 17 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15 şüpheli gözaltına alınırken 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Aralarında 2'si muvazzaf, 2'si ihraç, 1'i açıkta ve 6'sı emekli olduğu tespit edilen askeri personeli yakalamak için Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeline mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen aralarında avukat, öğretim üyesi, öğretmen, mühendis ve mimarların bulunduğu 12 şüpheliyi yakalamak için Konya merkezli 10 ilde de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 kişi hakkında gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA