Konya merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 kişi hakkında gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Aralarında 2'si muvazzaf, 2'si ihraç, 1'i açıkta ve 6'sı emekli olduğu tespit edilen askeri personeli yakalamak için Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeline mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen aralarında avukat, öğretim üyesi, öğretmen, mühendis ve mimarların bulunduğu 12 şüpheliyi yakalamak için Konya merkezli 10 ilde de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.