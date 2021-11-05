Kriptolar deşifre oldu

İSTANBUL Cumhuriyet
Başsavcılığınca FETÖ/ PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, önceki operasyonlarda yakalanan örgüt üyelerinin itiraflarından yola çıkan İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yeni şüphelilere ulaştı. Halen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına eylemlere devam ettikleri itirafçı beyanlarında belirtilen 6 kişi daha tespit edildi. İstanbul merkezli iki kentte, dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 4 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı. 2 firari FETÖ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ederken, yakalanan 4 şüphelinin örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri düşünülüyor.